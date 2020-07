Sassari: avviso per l'utilizzo delle palestre scolastiche

Possono richiedere la concessione le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni, le società e le associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive o Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, in regola con i pagamenti, pena l’esclusione. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 6 agosto, a mano all'Ufficio Protocollo generale in piazza del Comune 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 079279694 o scrivere ad alessandro.mura@comune.sassari.it o a sport@comune.sassari.it

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i moduli e l'avviso rivolto alle società sportive che vogliono presentare domanda per la concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico per la stagione sportiva 2020/2021. L’Ufficio Sport procederà alla assegnazione degli spazi sulla base della disponibilità che sarà comunicata dai dirigenti scolastici.