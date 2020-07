Sassari: verso la riapertura dei servizi per i più piccoli

Sul sito www.comune.sassari.it sono state pubblicate le graduatorie provvisorie (piccoli e grandi) per l'accesso ai Servizi 0-3 comunali e alle strutture private convenzionate per le bambine e i bambini dai 3 ai 36 mesi, per l'anno educativo 2020-2021.



Gli utenti sono identificati con il numero di protocollo attribuito alla domanda.







Vista la particolarità della situazione emergenziale legata al contrasto alla diffusione del coronavirus, in attesa di specifiche linee guida e indicazioni nazionali e regionali per una riapertura in sicurezza, con la pubblicazione delle graduatorie definitive saranno resi noti i posti disponibili per i nuovi inserimenti e le modalità per l’ammissione ai Servizi 0-3.



L’accesso di bambine e bambini ai Servizi 0-3 comunali e privati convenzionati è subordinato all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.