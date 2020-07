Sassari: chiudono 2 Punti Città

Da lunedì 13 luglio e fino al 31 agosto, per motivi organizzativi, è necessario chiudere le sedi di Punto Città 2, in via Bruno a Li Punti e di Punto Città 3, in via dell'Anziano.



Restano aperti gli uffici di Punto Città in corso Angioy 15, a Corte Santa Maria, e quelli a Tottubella.



I cittadini dovranno accedere agli uffici uno per volta, attendendo il proprio turno all’esterno dei locali.



Gli uffici di Punto Città di corso Angioy ricevono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30.







I servizi saranno erogati, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento (è necessario scrivere all'indirizzo mail puntocitta@comune.sassari.it o alla pec protocollo@pec.comune.sassari.it).



Come sempre, il Servizio Decessi rimarrà aperto anche il sabato, dalle 8.30 alle 12.30, esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti, inumazioni e tumulazioni, cremazioni richieste contemporaneamente al trasporto e trasporti internazionali.







Per quanto riguarda gli uffici di Tottubella, restano aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 18, sempre per i casi indifferibili e urgenti, ed esclusivamente su appuntamento concordato chiamando lo 079389522 o il 3398749116 o scrivendo a elenino.daga@comune.sassari.it.

Sempre per motivi organizzativi, la sede dovrà chiudere da lunedì 13 luglio a lunedì 20 e poi per un altro periodo da lunedì 17 agosto a lunedì 24 agosto.