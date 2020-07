Informazioni Utili Sassari: lavori per le strade di Li Punti

Sono ripresi i lavori del progetto Mutuo Strade, dopo la pausa legata all'emergenza sanitaria. Ieri è stato asfaltato il vicolo Elio De Cupis ed eseguiti gli interventi di riparazione in un tratto di via Auzzas. Oggi parte il cantiere per il nuovo tappetino in diverse vie di li Punti: via Crovetti, via Camboni, via Pasella, via Manca, via Cosseddu, via Concas, via Pala di Carru, via Era, via Viziliu, via Demartini. Seguiranno poi la strada provinciale 18, con parziale rifacimento del marciapiede, via Macomer e via Olmedo. A Campanedda saranno sostituite le barriere stradali sui bordi dei ponticelli.