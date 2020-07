Informazioni Utili Alghero: sabato raccolta di sangue

Sabato 11 luglio si terrà la seconda raccolta di sangue ad Alghero. Dalle ore 8 alle ore 12 una autoemoteca dell'Avis provinciale sosterà in largo San Francesco, nelle immediate adiacenze di piazza Pino Piras. La raccolta è organizzata per rispondere alle forti richieste di plasma che giungono in particolare dal settore ospedaliero.