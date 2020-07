Porto Torres: in pagamento i bonus regionali da 800 euro

Il Comune di Porto Torres sta erogando ai cittadini beneficiari il Bonus 800 euro della Regione Sardegna, la misura per fronteggiare l'emergenza economico-sociale causata dal Covid-19.







Le somme saranno disponibili direttamente presso la Tesoreria comunale (Banco di Sardegna) da domani, mentre l'accredito sui conti correnti è previsto da giovedì.







Per gli utenti che hanno già ricevuto la prima rata è in liquidazione la seconda, mentre per coloro che non hanno ricevuto la prima rata è prevista l'erogazione dell'intera somma assegnata.







I cittadini che hanno presentato la domanda e che necessitano di informazioni possono contattare il numero 079 5008339 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.







Gli utenti che hanno bisogno di chiarimenti sulla somma assegnata possono contattare gli operatori ai numeri 334 1170460 e 334 1170500, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13.