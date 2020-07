Informazioni Utili Alghero: lavori Enel centro storico - Chiusi gli uffici comunali

A causa di un'interruzione dell'energia elettrica per lavori alla linea da parte dell'Enel, domani, martedì 7 luglio, gli uffici di Porta Terra e di via Columbano del Comune resteranno chiusi. L'attività riprenderà regolarmente mercoledì 8 luglio. I lavori in questione interessano l'are urbana del centro storico.