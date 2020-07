Sassari: nominati i due nuovi Pediatri

Al termine della selezione, pubblicata a fine maggio sul sito ATS Sardegna, la SC Medicina Convenzionata di Sassari ha conferito i due incarichi provvisori alle dottoresse Mariolina Azara e Paola Murgia.







La Pediatra Mariolina Azara riceve i piccoli pazienti nello studio medico sito in via Rockfeller n.15, a Sassari, con i seguenti orari settimanali:

- lunedì dalle 9 alle 12;



- martedì dalle 14 alle 17;



- mercoledì dalle 9 alle 12;



- giovedì dalle 9 alle 12;



- venerdì dalle 9 alle 12.







La Pediatra Paola Murgia riceve i piccoli pazienti nello studio medico sito in via Don Minzoni n.13, a Sassari, con i seguenti orari settimanali:



- lunedì: 9:30-12:30;



- martedì: 9:30-12:30;



- mercoledì: 15:30-18:30;



- giovedì: 9,30-12,30;



- venerdì: 15,30-18,30.







I pazienti dei Pediatri recentemente andati in pensione saranno assistiti dai nuovi incaricati i quali, come da Accordo collettivo nazionale per l’assunzione dell’incarico provvisorio, offriranno l’assistenza pediatrica a 800 bambini ciascuno.







Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici Distrettuali della ASSL Sassari all'indirizzo e-mail sau.asslsassari@atssardegna.it o al numero di telefono 079/2062469.