Alghero: conferimento extra dei rifiuti - Arriva l'Isola Itinerante

Giovedì 25 giugno inizia il servizio extra di raccolta dei rifiuti domestici (carta- plastica-metalli-vetro-umido-secco residuo) tramite “l’isola ecologica itinerante”.







“L’isola ecologica itinerante” non sostituisce il sistema di raccolta “porta a porta”, che resta il principale sistema di raccolta quotidiano dei rifiuti, ma può essere utilizzata per il conferimento extra dei rifiuti che, eccezionalmente, per diversi motivi non sono stati conferiti nel rispetto del calendario di raccolta “porta a porta”.







“L’isola ecologica itinerante” sosterà dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in queste zone:



- in Via De Curtis (a giugno nella giornata di domenica 28 e nei mesi di luglio e agosto ogni sabato e domenica).

- in Via De Gasperi (a giugno nella giornata di giovedì 25 e a luglio e agosto ogni lunedì e giovedì).







L’isola itinerante sarà costantemente presidiata da un operatore che sovraintenderà al corretto conferimento dei rifiuti.