Alghero: venerdì niente acqua in via Degli Orti

Venerdì prossimo, 19 giugno, è prevista un'altra interruzione idrica ad Alghero.







Abbanoa comunica che interverrà in via Degli Orti, per l'inserimento di una nuova saracinesca.







La chiusura dell'acqua si renderà necessaria nel tratto di via Degli Orti compreso tra la via Volta e la via Copernico.







La chiusura avverrà dalle ore 8:30 alle 17:00.