Al via i corsi per il Patentino Personale di Frigorista

Il Consorzio EDUGOV di Sassari, Agenzia formativa accreditata, in collaborazione con la Confartigianato provinciale di Sassari, ha programmato il Corso preparatorio per la certificazione FGAS (Patentino Personale) nelle giornate del 22 e 23 giugno con esame di certificazione il 24 giugno 2020 in conformità a quanto previsto dal DPR 146/2018 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.





Il corso si terrà a Sassari presso la sede del Consorzio EDUGOV, zona industriale Predda Niedda, strada 32, n. 19.

Le 2 giornate di corso, da 8 ore ciascuna, si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.



Il corso prevede 12 ore di teoria e 4 ore di pratica; la terza giornata viene riservata all’esame teorico pratico che solitamente si svolge in mezza giornata con inizio alle ore 9,00 fino alla conclusione dei lavori.



Per tutti gli associati alla Confartigianato o a quelli che intendano associarsi è previsto uno sconto sul tariffario del corso e su quello dell’esame.





Si ricorda che l’iter di adeguamento alla normativa FGAS dovrà essere completato con l’iscrizione dell’azienda al Registro Telematico FGAS tenuto presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione, iscrizione che servirà, fra le altre cose, per la certificazione dell’azienda.



Quest’ultimo adempimento consentirà alle aziende di continuare a lavorare nell’attività di recupero, installazione, riparazione, manutenzione ed assistenza, smantellamento e controllo delle perdite di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, delle pompe di calore fisse e delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra; oltre a queste attività la certificazione servirà ad acquistare i gas fluorurati ed anche le macchine (es. condizionatore, frigo, celle), ecc.







La Confartigianato, nell’ottica di assicurare alle imprese associate una continua assistenza tecnica ma soprattutto un risparmio ed un trattamento economico di miglior favore, ha stipulato, come a molti di voi già noto, un'interessante convenzione commerciale con ICIM S.p.A, Ente di Certificazione regolarmente accreditato per la CERTIFICAZIONE obbligatoria delle imprese ai sensi del DPR 146/2018 - Reg. CE 2015/2067.



Si ricorda, inoltre che, dal 25 settembre 2019 è on line la Banca Dati per gli operatori/installatori (ex art. 16 del DPR 146/2018) i quali saranno chiamati a caricare nella piattaforma FGAS tutta una serie di dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigoriferi, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.







Quindi, dalla data del 25 settembre 2019 esiste l'obbligo di comunicazione dei dati sugli interventi che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'intervento per via telematica accedendo al portale https://bancadati.fgas.it







Per partecipare al corso di formazione per il conseguimento del patentino e per avere informazioni sulla certificazione dell’azienda (ente certificatore ICIM SpA) vi chiediamo di contattare il seguente numero telefonico 079 280698 (Dott. Luigi Sanna Area Categorie).