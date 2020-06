Porto Torres: più luce in alcune strade

Abbiamo trovato le risorse economiche e saranno installati sette proiettori led – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – che contribuiranno a migliorare la visibilità e la sicurezza del vicolo». In programma anche il posizionamento di sei corpi luminosi in via Sassari e di uno in via dell’Industria. «In seguito a un sopralluogo i tecnici avevano verificato che i pali erano corrosi e bucati alla base. C'era, quindi, un problema relativo alla sicurezza degli impianti. L'azienda ha già proceduto alla rimozione e ora, con questo finanziamento, potremo dare il via libera all'installazione – conclude l’assessore – ripristinando l’illuminazione pubblica originale anche in queste strade».

Una nuova illuminazione a led in vicolo Brin e nuovi pali della luce in via Sassari e in via dell’Industria a Porto Torres, in sostituzione di quelli già rimossi in quanto obsoleti e pericolosi per la sicurezza delle persone. L'amministrazione ha predisposto la determina di assegnazione a favore della Engie Servizi che dovrà procedere all'esecuzione dei lavori, per i quali è prevista una spesa di 10.400 euro. «In vicolo Brin sia i residenti che i titolari di una attività produttiva ci avevano segnalato la necessità di procedere al ripristino dell'illuminazione.