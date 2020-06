Sassari: 2 giorni di chiusura per Punto Città

Lunedì 8 e martedì 9 giugno tutti gli uffici di Punto Città a Sassari rimarranno chiusi per permettere le operazioni tecniche necessarie al passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).







L'ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.