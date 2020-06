CNA: seminari sulla sicurezza e contenimento del Covid-19

A partire da martedì 9 giugno, la CNA regionale, in collaborazione con lo S.P.R.E.S.A.L. - A.S.S.L. Cagliari – ATS Sardegna, ha organizzato un ciclo di seminari in modalità videoconferenza sulla piattaforma Zoom, finalizzati a fornire tutti gli elementi utili per agevolare le imprese nell’adozione e nell’applicazione dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19.





Il primo seminario si terrà martedì 9 giugno dalle 17 alle 19.



Tutti i seminari, coordinati dal segretario regionale della CNA Francesco Porcu, saranno tenuti da medici del Lavoro e tecnici della Prevenzione (Servizio SPRESAL A.S.S.L. Cagliari - ATS Sardegna).



Questo il calendario degli incontri ai quali sarà possibile iscriversi inviando un apposito modulo alla mail regionale@cnasardegna.it:



- 09/06/2020 dalle 17 alle 19 Edilizia - cantieri pubblici e privati.



- 14/06/2020 dalle 18 alle 20 Settore Benessere e Sanità ;

- 11/06/2020 dalle 17 alle 19 Carrozzieri - meccanici - elettrauto - centri di revisione - falegnami;



- 15/06/2020 dalle 17 alle 19 Impiantisti - termoidraulici - elettricisti - frigoristi;



- 17/06/2020 dalle 17 alle 19 Trasporto merci e NCC;



- 18/06/2020 dalle ore 17 alle ore 19 Panificatori -pasticcerie - dolciari.







Tutte le informazioni sul sito www.cnasardegna.it e/o presso le sedi CNA.