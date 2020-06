Alghero: sabato "desbarrassa" in via De Gasperi

Sabato 6 giugno dalle 08:00 alle 12:00 ad Alghero, in via De Gasperi ( Fianco Parco Hemerle) è previsto l'appuntamento con la campagna di raccolta dei rifiuti ingombranti con il quale i cittadini di Alghero possono disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli in punti di raccolta ben stabiliti.







L’iniziativa dell’Amministrazione comunale portata avanti dall’Assessorato all’Ambiente ha tra le sue finalità quella di produrre meno rifiuti.







Durante la mattina del conferimento si potranno inoltre ritirare oggetti conferiti da altri ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso.







Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento.