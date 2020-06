Alghero: prorogati i termini per i contributi agli affitti

Prorogato il termine, inizialmente fissato al 30 maggio, per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 11 delle Legge n. 431/98 annualità 2020. Il termine fissato per la scadenza è al 15 giugno 2020.







Sino a tale data si potrà procedere alla compilazione della domanda in modalità online accedendo al seguente link https://affitti.sicare.it/sicare/benvenuto.php In via residuale ed eccezionale si potrà procedere alla compilazione della domanda in forma cartacea, utilizzando il modulo disponibile sul sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it e presso gli Uffici Servizi Sociali – Largo San Francesco “Lo Quarter” dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.







La consegna della domanda prodotta in forma cartacea potrà avvenire solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico con gli operatori del Servizio Sociale contattando il seguente numero telefonico 0799978557 ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalla ore 15,30 alle ore 16,30.







Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia documento di identità in corso di validità,



b) per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;



c) copia del contratto di locazione,



d) copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca,



e) copia delle ricevute attestanti il pagamento dei canoni relativi alle mensilità gennaio – aprile 2020 o in alternativa il modello di “Autocertificazione di morosità per le mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2020” (da compilarsi a cura del PROPRIETARIO e sottoscritta per ACCETTAZIONE dal locatario),

f) copia dell’attestazione di invalidità (oltre il 67%).





L'avviso pubblico è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Alghero, all'indirizzo www.comune.alghero.ss.it – servizi al cittadino – bandi avvisi e graduatori.