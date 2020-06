Informazioni Utili Servizi di turno ad Alghero Martedì 2 Giugno

Farmacia San Michele - via De Gasperi, 36 - aperta fino alle 22 - reperibilità 349 1084948;

Distributori di carburante: quelli dotati di impianto automatico;

Consorzio Taxi Porta d'Oro: 079/9892028;

Consorzio Taxi Alghero: 079/9739795;

Medico dentista reperibile: dottor Alberto Zanetti, via Verdi, 32, Alghero - 335/1618751;

Capitaneria di Porto: via Arborea - 079953174;

Compagnia dei Carabinieri: via Don Minzoni - 079/936980;

Commissariato di Polizia: via Kennedy - 079/9720000;

Vigili Urbani: via Mazzini 184 - 079/9978111;

Guardia Medica: presso Ospedale Marino - 079/950613;

Guardia Medica: turistica Fertilia - 079/939533;

Pronto Soccorso: ospedale Civile La Pietraia - 079/996200;

Soccorso Stradale ACI: telef.116;

Vigili del Fuoco: via Napoli - 079/986464;

Ambulanza Misericordia: via Giovanni XXIII° - 079/976634;

Polisoccorso: via Liguria - 070/975797;

Aeroporto: 079/935282;

Azienda Parco di Porto Conte - Sede legale: Casa Gioiosa - Loc. Tramariglio.

A decorrere da lunedì 21 ottobre, gli sportelli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (Ufficio Passaporti, Ufficio Licenze, Ufficio Porti d’arma) – dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Questura e dei Commissariati distaccati di Olbia, Alghero, Porto Cervo, Tempio Pausania e Ozieri osserveranno la seguente articolazione oraria di apertura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

L’Ufficio denunce della Questura e del Commissariato P.S. di Olbia osserverà la seguente articolazione oraria di apertura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi, l’ufficio denunce osserverà l’orario 09.00 -12.30. L’Ufficio denunce presso i Commissariati P.S. di Alghero, Porto Cervo, Tempio Pausania e Ozieri osserveranno la seguente articolazione oraria di apertura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali, sabato incluso. Tutte le informazioni e la modulistica relativa ai passaporti, porti d’arma, alle licenze, permessi di soggiorno e alle autorizzazioni di polizia, sono disponibili nel sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it . Per ogni altra esigenza o informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura - tel. 079/2495600.