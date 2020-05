Supermercati aperti domanica 17 Maggio.



Anche Alghero segue le disposizioni nazionali e regionali riaprendo i centri di grande distribuzione prima della cosidetta fase 2 che comincerà proprio da lunedì.







Per le precedenti chiusure il sindaco aveva adottato specifiche ordinanze che per quanto riguarda la giornata di Domenica 17 Maggio non sono state assunte.