Alghero: al via i Corsi serali al Tecnico Roth per l’anno 2020-2021

L’Istituto Tecnico Angelo Roth amplia la sua offerta formativa con l’apertura dei Corsi per l’Istruzione di Secondo livello per gli adulti, ex Corsi serali, per il conseguimento del diploma.







A tali corsi possono partecipare gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.







L’opportunità che si offre è quella di poter frequentare due o tre annualità per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, ex Ragionieri, per chi non ha potuto completare il proprio corso di studi o per chi intenda conseguire il diploma di Istituto Tecnico.







I percorsi, quindi, sono articolati in tre periodi didattici e all’atto dell’iscrizione è necessario indicare il periodo didattico per il quale si chiede l’ammissione. Il tutto sarà formalizzato nel Patto formativo individuale.





L’Istituto Roth è stato accreditato come centro per istruzione Tecnica di secondo livello di Alghero dalla Regione Sardegna con delibera n° 4/26 del 6 febbraio 2020.



Poiché il primo biennio è pressoché corrispondente in tutti gli istituti Superiori, anche chi ha già frequentato un biennio o è arrivato al terzo, quarto o quinto anno, può iscriversi sia per poter terminare gli studi, e conseguire il diploma con l’indirizzo di partenza, sia decidere, in seguito, di cambiare corso.



Questo può avvenire con l’integrazione delle discipline e delle parti dei programmi che servono per completare il corso di studi.







Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 maggio 2020 e, comunque, non oltre fine giugno.



Per l’ammissione al percorso didattico verranno costituite apposite commissioni di docenti per la definizione del Patto formativo individuale e, per gli adulti stranieri, queste saranno integrate da esperti e mediatori linguistici.







L’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti rappresenta una importante occasione per coloro che intendano conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello già in possesso, per gli adulti che abbiano frequentato solo in parte il corso di studi e per chi è già in possesso di un diploma.







Coloro che intendano iscriversi ai corsi o avere ulteriori informazioni possono contattare telefonicamente il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:30 la segreteria della sede centrale di Istituto, sita in via Diez, 9 ad Alghero, al numero 079 951627 scrivere all’indirizzo e-mail della scuola ssis019006@istruzione.it o a corsiseraliroth@gmail.com lasciando i propri recapiti per poter essere ricontattati consultare la sezione “Corsi Serali” nel sito di Istituto https://www.istituto-roth.edu.it.







Le indicazioni sui documenti richiesti saranno fornite all’atto dell’iscrizione.