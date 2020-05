Sassari: alle 15 si riunisce il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 14 maggio alle 15 nella “Sala Langiu” del Comando della Polizia municipale di Sassari, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Causa F.D.F. contro Comune di Sassari - Sentenza Tribunale civile di Sassari n. 180/2020 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 267/2000 - Variazione bilancio di previsione 2020 - 2022 - allegato n. 31 (A – B – C)”;



- Intervento sostitutivo di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. - Servizio di pulizie e igienizzazione degli ambienti della struttura di accoglienza per anziani “Casa Serena” - Emergenza Covid-19 - Riconoscimento della spesa (articolo 191 comma 3 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e contestuale variazione bilancio di previsione 2020-2022 n. 40 (allegato a-b-c);

- Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Allegato 48;



- Emergenza COVID-19 - Sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati in favore del Comune di Sassari - Ricognizione e presa d'atto;



- Interpellanza della consigliera Useri su “Progetti utili alla collettività (PUC) per i percettori del reddito di cittadinanza”. - Mozione del consigliere Profili e più su "Creazione di un progetto di utilità collettività (PUC) ed istituzione della figura dell'assistente di flusso";



- Interpellanza del consigliere Andria su “Situazione incrocio di via Verona, via Rizzeddu, Via Rockefeller, via Gioscari”;



- Interrogazione della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su “Partecipazione del Comune di Sassari al bando regionale per contributi per l’abbattimento dei costi dell’acqua in favore degli enti locali e delle società sportive che svolgono attività sociali nell’ambito degli sport acquatici”;



- Interpellanza del consigliere Daniele Deiana su “Town Center Management”;

- Interpellanza della consigliera Fundoni e dei consiglieri Masala, Pinna e Mascia su “Partecipazione del Comune di Sassari al progetto treno della memoria";



- Interrogazione della consigliera Useri su "Installazione dispositivi idonei a limitare la velocità in via Predda Niedda";

- Interpellanza del consigliere Dettori su "DH oncologia SS Annunziata e reparto dialisi Ospedale civile";



- Interpellanza del consigliere Palopoli su “Azione di decoro urbano nelle vie di accesso a Sassari”;



- Interpellanza della consigliera Fundoni e dei consiglieri Dettori, Masala, Pinna, Mascia, Panu e Brianda su "Su servizio Informagiovani - “Progetto Giovani di Alisso”;



- Interpellanza del consigliere Dettori su “Messa a norma degli impianti semaforici e messa in sicurezza di via Milano”;

- Interpellanza del consigliere Andria su “Situazione del concorso di progettazione per il servizio di progettazione dell'intervento “Recupero e riorganizzazione del Palazzo della Frumentaria, dell'ex casotto daziario e dell’ex scuola di Sant’Apollinare” POR 9.6.6 - Azione 3 “Valorizzazione della tradizione e del ruolo dei Candelieri” sub-azione 3.1”;

- Interpellanza del consigliere Panu su “Scorrimento graduatoria assistenti scuolabus”;



- Interpellanza del consigliere Panu su “Casa Serena”;



- Interrogazione del consigliere Sias e della consigliera Useri su “Interventi di potatura sulle alberature di Sassari”;

- Interpellanza del consigliere Panu su "collegamento delle borgate con il centro città".