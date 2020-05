Porto Torres: riaprono i cimiteri

Da lunedì prossimo i cimiteri di Ponti Pizzinnu e di via Balai riapriranno completamente al pubblico, con la sola limitazione di dovervi accedere con gli appropriati dispositivi di protezione individuale e rispettando il divieto di assembramenti.





Lo stabilisce l’ordinanza che firmerà nei prossimi giorni il sindaco Sean Wheeler. «Dal prossimo lunedì i nostri cimiteri riapriranno le loro porte – spiega il sindaco Sean Wheeler – gli orari saranno quelli classici e stabiliti prima del lockdown, non ci saranno quindi particolari restrizioni o misure di contenimento del numero di persone, ma l’obbligo dell’uso di mascherine e, come ormai tutti sappiamo, il divieto di assembramenti e il mantenimento della distanza di sicurezza».







«Devo ringraziare per la pazienza tutti i cittadini desiderosi di poter andare a trovare i propri cari defunti e che in queste settimane mi hanno scritto. Abbiamo voluto attendere sino a lunedì prossimo proprio per evitare di aprire con orari ridotti e con le limitazioni agli ingressi, sia per non creare ulteriori disagi alle famiglie, sia per evitare i rischi degli assembramenti durante le file.







Il mio invito è di rispettare i protocolli di sicurezza, in modo da non generare nessun rischio di contagio».