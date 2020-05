Sassari: confermate le chiusure per i servizi alla persona

E' stata firmata ieri dal sindaco Nanni Campus la nuova ordinanza sindacale in cui si confermano alcune chiusure (servizi alla persona come barbieri etc e alcuni negozi) e si danno chiarimenti sugli spostamenti individuali e nuclei familiari.







Ancora una volta si sottolinea l'importanza di coprire naso e bocca, ancora di più in determinate situazioni.







A questo link potete scaricare l'ordinanza http://servizionline.comune.sassari.it:8080/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=58903&