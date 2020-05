Castelsardo: riapre il cimitero con nuovi orari

Terminate le opere di sanificazione, ad opera dell’associazione CVSM, si informano i cittadini che da ieri Mercoledì 6 Maggio, il Cimitero riapre dopo la chiusura collegata all’emergenza Coronavirus, ma con orari ridotti rispetto a quanto normalmente previsto.







Le visite saranno consentite tutti i giorni, compresa la Domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il Martedì ed il Giovedì dalle 15.30 alle 17.30.







Si ringrazia per la disponibilità la locale Compagnia Barracellare, l’Associazione CVSM e gli Amministratori Comunali che, a turno, monitoreranno e contingenteranno gli accessi a non più di 25 persone per volta e, per un massimo, di 20 minuti per visita.







Si richiama al senso di responsabilità della cittadinanza per il rispetto il divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e per utilizzo delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie.







E’ consentito altresì l’ingresso al cimitero per poter effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria