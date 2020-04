Porto Torres: il Comune apre il confronto con i commercianti

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma virtuale Skype (https://www.skype.com/it/) giovedì 30 aprile alle ore 18. Per rendere il confronto pienamente operativo l'amministrazione chiede di individuare due rappresentanti per ognuno dei seguenti settori: bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, negozi di abbigliamento e di articoli da regalo, merceologia varia. I referenti dovranno comunicare la loro partecipazione al seguente indirizzo e-mail: zirulia.marcello@comune.porto-torres.ss.it.

Le misure per il contenimento del Covid-19 sono necessarie per la tutela della salute e vanno rispettate fino a quando i provvedimenti saranno in vigore, ma l'amministrazione intende ragionare su quali misure adottare per alleviare le difficoltà degli esercizi, ascoltando le proposte.