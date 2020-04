Sassari: perdita in via Rolando - Quartieri senz'acqua









Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro in via Rolando per riparare un guasto improvviso nella condotta che alimenta anche viale Italia, viale Mancini e Corso Angioy. La rottura, riscontrata questa mattina, ha comportato cali di pressione e interruzioni dell’erogazione. La situazione ritornerà alla normalità a lavori conclusi entro la giornata