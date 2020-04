Poste Italiane: lunedì il pagamento delle pensioni

A Sassari e in provincia saranno aperti 117 uffici postali su 121 complessivi. Gli uffici postali che osserveranno orario continuato 8.20-19.05 saranno:

Nello specifico: per gli uffici postali aperti 5 giorni (venerdì è festivo): dalla A alla B lunedì 27 aprile; dalla C alla D martedì 28 aprile; dalla E alla K mercoledì 29 aprile; dalla L alla P giovedì 30 aprile; dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Per gli uffici postali aperti 4 giorni (venerdì è festivo): dalla A alla C il primo giorno; ,dalla D alla K il secondo giorno; dalla L alla P il terzo giorno; dalla Q alla Z il quarto giorno; Per gli uffici postali aperti 3 giorni: dalla A alla D il primo giorno ,dalla E alla O il secondo giorno ,dalla P alla Z il terzo giorno Per gli uffici postali aperti 2 giorni ,dalla A alla K il primo giorno ,dalla L alla Z il secondo giorno.Gli uffici postali aperti un solo giorno erogheranno tutte le pensioni in quella giornata.