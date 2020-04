Porto Torres: precisazioni sul bonus regionale

Gli uffici dei Servizi sociali raccomandano agli utenti di compilare la domanda online con estrema calma e attenzione, avendo con sé, nel momento dell'inserimento dei dati, sia il codice fiscale che il codice Iban.





Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richieste presso il contact center al n. 800926210 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 o al seguente recapito telefonico: 079 5008339. Le domande pervenute attraverso tali canali, e con modulistica non approvata dal Comune di Porto Torres, non saranno infatti ritenute valide, come previsto dall’avviso pubblico consultabile nella home page del sito web www.comune.porto-torres.ss.it, sezione Avvisi e scadenze. I moduli compilati dovranno essere inviati esclusivamente al portale online della Regione Sardegna, https://bonus800ras.sicare.it, entro il 24 aprile 2020, unitamente al documento d'identità del richiedente.

Il Settore Politiche sociali ricorda ai cittadini interessati che per richiedere il “Bonus800Ras” non devono trasmettere le domande all'Ufficio Protocollo del Comune e non devono inviarle via mail o posta certificata.