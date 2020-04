Alghero: si allarga il fronte dell'assistenza sociale

Le linee son quindi congestionate. A questo scopo sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Alghero gli elenchi dei telefoni cellulari diretti degli assistenti sociali che si occupano di ogni richiesta.









Tutti i numeri sono reperibili a questa pagina : https://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-amministrazione/sportello-di-ascolto-e-servizio-spesa-e-preparazione-pasti.pdf

In questi giorni i Servizi Sociali sono particolarmente attivi per assistere i cittadini che si rivolgono agli uffici per le esigenze primarie. Il numero telefonico del centralino 079/9978570 non riesce spesso ad accogliere tutte le richieste, a causa del numero delle chiamate che in questi giorni è altissimo.