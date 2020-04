Porto Torres: misure di sicurezza per il ritiro dei rifiuti

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica. Si raccomanda di: chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; conferire il rifiuto quotidianamente fuori dalla propria abitazione, nel contenitore grigio per la raccolta indifferenziata, alle ore 12.











Per maggiori informazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti è possibile contattare la ditta Ambiente 2.0 al numero verde 800131166. Le disposizioni servono ad evitare nuovi contagi e il propagarsi del Coronavirus, oltre che a tutelare gli operatori impegnati quotidianamente nel servizio di raccolta. A tutti i cittadini vengono richieste la massima collaborazione e responsabilità per consentire lo svolgimento del servizio in sicurezza. Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena, si mantengono le procedure in vigore nel Comune, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti del “secco” indifferenziato e dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro con l'accorgimento di chiudere adeguatamente i sacchi con i guanti monouso.

L'Ufficio Ambiente ricorda che sono state disposte differenti modalità di raccolta dei rifiuti durante l'emergenza Covid-19. Nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, la differenziazione dei rifiuti è interrotta: tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, inclusi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati “secco” indifferenziabile e pertanto vanno raccolti e conferiti insieme.