Sassari: pubblicate la graduatorie per il reddito di inclusione sociale

Tutti i beneficiari ammessi al contributo economico saranno contattati telefonicamente dagli operatori dei servizi sociali territoriali e dovranno fornire un Iban relativo a un conto corrente o schede prepagate, dove accreditate mensilmente le somme spettanti, per evitare assembramenti fuori dalla banca.









Le situazioni indicate nella graduatorie come "sospese in attesa di regolarizzazione", potranno inviare la documentazione integrativa entro il 30 giugno, agli indirizzi mail dei territori ai quali hanno inoltrato istanza: st1@comune.sassari.it (Piazza Santa Caterina 1), st2@comune.sassari.it (Via Caboto 2), st3@comune.sassari.it (Via Zara 2), st4@comune.sassari.it (via Rockfeller).