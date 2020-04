Il contributo è incompatibile con altri sussidi finalizzati al pagamento del canone di locazione e, pertanto, anche con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza.

Sul sito www.comune.sassari.it è in pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di cittadini con particolare disagio economico, per l'annualità 2020.