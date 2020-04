Alghero: giovedì e sabato uffici postali aperti a Fertilia e S.M.La Palma

Il dialogo tra amministrazione e poste resta aperto, con l'obbiettivo di arrivare ad ulteriori decisioni a favore dell'utenza. Particolarmente gradita, intanto, è stata la collaborazione dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini che hanno riscosso in questi giorni la pensione. Sono oltre 1.500 i pensionati assistiti all'esterno degli uffici di via Carrabuffas e di via Carducci.









Grazie alla presenza dei volontari, l'attesa all'esterno degli uffici è stata meno pesante, con la disponibilità di sedie, gazebo e tutta l'assistenza necessaria, compresa la distribuzione di the caldo.

Gli uffici postali di Fertilia e Santa Maria La Palma riapriranno nelle giornate di , giovedì 2 aprile, con orario 8.20-13.45, e sabato 4 aprile, dalle 8.20 alle.12.45. A seguito delle pressanti richieste da parte dell'Amministrazione presso la dirigenza di Poste Italiane, arriva la decisione dell'apertura straordinaria delle due sedi distaccate.