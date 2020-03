Informazioni Utili Sassari: nessuna raccolta fondi porta a porta - Chiamare le forze dell'ordine

Il Comune di Sassari avverte che non ha autorizzato nessuno ad andare di casa in casa a chiedere fondi per le famiglie bisognose o con qualsiasi altra motivazione. Se qualcuno bussa alla porta chiedendo soldi a nome dell'Amministrazione è fondamentale non aprire e chiamare subito le forze dell'ordine.