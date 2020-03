Università di Sassari: un supporto psicologico a distanza per gli studenti

In questo momento di particolare difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria Covid-19, l'Università di Sassari mette a disposizione dei suoi studenti un servizio gratuito di supporto psicologico a distanza.





Destinatari principali sono gli studenti e le studentesse iscritte all'Ateneo nei vari cicli - laurea, laurea magistrale e dottorato- che sentano il bisogno di un aiuto psicologico per affrontare problematiche come difficoltà nello studio (metodo di studio, gestione del tempo, attenzione), difficoltà personali (gestione dell'ansia, stress, gestione delle emozioni, autostima), discussione della tesi (preparazione, comunicazione efficace), insicurezza rispetto al percorso universitario intrapreso, scelta da fare dopo la laurea e così via.







https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTAAnwPR_fZW41t3SXwstA8j-wAZI-pEHlrCKhdrL_Jsnhg/viewform). Per ricevere risposte alle richieste di supporto psicologico e concordare orari e modalità di consulenza a distanza (telefonica o via Skype), è necessario compilare un modulo online ().





Gli interessati saranno tempestivamente ricontattati dalla psicologa al fine di concordare un appuntamento. Il servizio garantisce l'anonimato e la riservatezza sui dati personali.