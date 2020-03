Alghero: dal 26 in pagamento le pensioni - Ci sarà un presidio del Comune

Le pensioni del mese di aprile per i pensionati, titolari di un conto alle Poste, di un libretto di risparmio o di una PostePay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 Marzo. I prelievi per chi possiede una carta Postamat, una carta libretto o una PostePay evolution potranno essere effettuati nei postamat senza bisogno di recarsi allo sportello.





Per chi invece non puo' evitare di ritirare la pensione in contanti alla posta, le pensioni potranno essere ritirate seguendo il seguente calendario in base al cognome

presso la posta di Via Carrabuffas dalle ore 08.20 alle ore 13:35

presso la posta di Via Carducci dalle ore 08:20 alle 19:05 in orario continuato.

Sabato 28 Marzo gli sportelli chiuderanno tutti alle ore 12:35.





27MARZO VENERDI dalla lettera C alla lettera D 28 MARZO SABATO ( Solo mattina sino alle 12:35) dalla lettera E alla lettera K 30 MARZO LUNEDI' dalla lettera L alla lettera O 31 MARZO MARTEDI' dalla lettera P alla lettera R 1 APRILE MERCOLEDI dalla S alla Z

Si raccomanda a tutti i cittadini, al fine di permettere un flusso agevole del ritiro delle pensioni, di rinviare le proprie operazioni non urgenti a dopo la data del 1 Aprile. 26 MARZO GIOVEDI dalla lettera A alla lettera B









L’Amministrazione presidierà le aree esterne delle poste di via Carducci e via Carrabuffas per assistenza alle persone e per evitare assembramenti, eventuali esigenze di carattere particolare potranno essere rappresentate ai numeri di Emergenza n° 0799978117 0799978985