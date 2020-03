Ittiri: attivo il servizio SOS Anziani

Nel Comune di Ittiri tante attività hanno attivato il servizio delle consegne a domicilio, gratuitamente e con grande senso di responsabilità. Questo servizio aiuta a limitare gli spostamenti. Si ricorda inoltre la presenza del servizio "SOS ANZIANI".







I volontari di Caritas San Pietro, Protezione Civile, AVO, Barracelli, Vincenziane e Scout Assoraider sono a disposizione per chi avesse necessità urgenti in questo momento di emergenza per il Covid-19, e si rendono disponibili, a seguito di accordi tra cittadini e proprio medico curante, anche a ritirare le ricette presso gli ambulatori medici, provvedere all'acquisto dei farmaci presso la farmacia indicata dal cittadino e consegnare il farmaco a domicilio. Il servizio ha l'obiettivo di sostenere persone sole, in difficoltà o sprovviste di rete familiare, ma vuole anche contribuire a contenere gli spostamenti, così da aderire quanto più possibile all'invito di restare a casa e non frequentare luoghi affollati. Per attivare il servizio, chiamare al numero della polizia municipale 3405408460 che filtrerà le richieste alle associazioni suddette.