Alghero : anche i bus pubblici in quarantena









L’Assessore alla viabilità Emiliano Piras ricorda al riguardo che per tutto il periodo dell’emergenza, inoltre, anche nelle giornate feriali verrà svolto il programma di esercizio delle giornate festive invernali. Per il servizio urbano sono operative le linee ALFA E AP/. Sul sito dell'Arst, inoltre, sono presenti gli orari del servizio ferroviario Sassari - Alghero.

Rimodulazione dei servizi in relazione all’ordinanza della Regione Sardegna del 16 marzo. Sospesi i servizi con porti ed aeroporti, in particolare, per quanto riguarda il territorio, la linea Sassari – Fertilia Aeroporto e la linea Bosa Aeroporto.