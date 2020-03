Aou Sassari: in diretta streaming le funzioni religiose

In questo periodo di emergenza sanitaria, sono stati limitati gli accessi anche per le celebrazioni delle funzioni religiose all'interno delle cappelle dell'Aou di Sassari. I cappellani degli ospedali aziendali svolgeranno tutte le celebrazioni e i momenti di preghiera nella cappella San Pietro, al piano terra del palazzo Clemente. E così, per favorire la partecipazione personale la preghiera comunitaria, dal 16 marzo sarà possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni attraverso la pagina Facebook della Cappellania ospedaliera, all'indirizzo:





e quella domenicale sul canale YouTube sempre della Cappellania ospedaliera:





«L’invito – affermano i cappellani, don Piero Bussu, don Paolo Mulas e padre Eugenio Pesenti – è quello di pregare e confidare nel Signore, diffondere fiducia e speranza, compiendo gesti di prossimità e amicizia. Siamo invitati a pregare incessantemente affinché il Signore conceda il dono della guarigione ai malati, della consolazione a chi è nel dolore, e illumini gli operatori sanitari e tutti i responsabili del bene comune». Le celebrazioni seguiranno questo orario: dal lunedì al giovedì (in diretta sulla pagina Facebook) , alle ore 11 la recita del santo Rosario, adorazione e benedizione Eucaristica. Alle ore 17 la santa messa.





Tutti i venerdì di Quaresima (sempre in diretta sulla pagina Facebook) alle ore 11 la recita del santo Rosario, adorazione e benedizione Eucaristica quindi alle ore 17 la via Crucis e a seguire la santa messa. Il sabato (in diretta sulla pagina Facebook) alle ore 11 la recita del santo Rosario, adorazione e benedizione Eucaristica quindi alle ore 17 la santa messa. La domenica (questa volta in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube) alle ore 10,30 la santa messa