Informazioni Utili L'aeroporto di Alghero rimane aperto

La società di gestione Sogeaal ha informato che l'aeroporto di Alghero rimarrà aperto diversamente da quanto annunciato in precedenza. Si aggiungerà quindi ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera Tessera e Roma Ciampino solo per i voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Diversa sorte per Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso che limiteranno la propria operatività a partire da oggi, 14 marzo 2020, ad eccezione di Milano Linate che inizierà lo stop temporaneo da lunedì 16 marzo.