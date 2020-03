Sconfiggere il virus delle fake news - il decalogo

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom) ha appena pubblicato un decalogo a tutela della cittadinanza affinché ci si informi sull'emergenza coronavirus attraverso canali ufficiali istituzionali. "Le insidie e le trappole della disinformazione sono in agguato, soprattutto nei social, con fake news, notizie false e tendenziose che rischiano di alimentare ancor di più il fenomeno della 'infodemia', una forma di comunicazione pericolosa, altamente contagiosa, che diffonde messaggi virali, in maniera del tutto incontrollata" spiegano dal Comitato.







Fidati della scienza, non del sentito dire! Sul web sono tutti esperti. Diffida degli articoli e dei post che non indicano la fonte delle notizie e verifica se la fonte è davvero attendibile: i siti governativi, con università ed enti di ricerca, sono più attendibili di opinionisti improvvisati. Consulta i siti di debunking (quelli che sbugiardano le fake news), ricorda che avere tanti like non vuol dire essere affidabili.





Attenzione all’URL: è l'indirizzo della pagina. Alcuni siti di fake news usano nomi simili ad alcuni siti molto noti. Omettono o aggiungono una lettera o ne invertono l'ordine, puntando a distrarre il lettore. Talvolta si accompagnano a impaginazioni che richiamano testate giornalistiche o siti riconosciuti dagli utenti come affidabili.





Controlla la fonte, verifica se il sito è una testata registrata o un blog. Non confondere gli articoli/post con i commenti su facebook. Se ci sono testimonianze, dati e ricerche, controlla che siano accompagnate da riferimenti precisi alle fonti da cui sono state tratte. Confronta sempre le notizie con più fonti: se una notizia non è ripresa dai canali ufficiali di informazione, è molto probabile che si tratti di un fake.





Controlla sempre chi è l’autore del post o dell’articolo, verifica sempre se ha firmato altri articoli e se gli argomenti trattati in precedenza possono "accreditarlo" come un buon conoscitore del tema. Come? Con la funzione "cerca" di un motore di ricerca. Utilizza le virgolette o il "+" per scoprirne l'esistenza, la web reputation e eventuali review online.





La grafica è importante, se noti una grafica non professionale, testi pieni di errori di battitura, titoli "gridati" e impaginazioni "fai da te", sei di fronte a un sito di fake news. Questo tipo di sito utilizza spesso una grafica simile a quella utilizzata da siti conosciuti dagli utenti e quindi considerati affidabili.





Occhio ai titoli, quanto più il titolo cattura l'attenzione, tanto più ti spinge a cliccare per leggere l'intero post o l’articolo. Attenzione ai "titoli esca": titoli che utilizzano toni sensazionalistici, scritti tutti in maiuscolo e con largo uso di punti esclamativi e/o interrogativi. Se un titolo ti sembra sensazionalistico o esagerato, il contenuto dell'articolo potrebbe contenere informazioni false o tendenziose.





Usa la ricerca inversa sui motori di ricerca per controllare gli elementi della notizia come la fonte, la data o la provenienza delle immagini. Se hai dubbi su un’immagine in un articolo, alcuni di essi, attraverso l'upload o inserendone il link, consentono di risalire ai contesti in cui è stata già utilizzata. Ci sono anche piattaforme che analizzano le immagini e smascherano eventuali fotomontaggi.





La spunta blu degli account verificati è uno strumento utile per verificare la provenienza di un contenuto. È un simbolo che indica che l'account o la pagina risultano essere canali ufficiali della persona o dell'organizzazione cui l'account fa riferimento. La verifica consente di preservare la credibilità del profilo o della pagina e impedisce che possano essere diffusi contenuti da parte di fonti non attendibili.





Condivisione: Non condividete notizie dubbie per evitare di alimentare la disinformazione. Prima di diffondere, verificate.





Raccolta fondi: Nei periodi di emergenza, facendo leva sulla sensibilità delle persone è facile incorrere in questo genere di truffe. Non fidatevi e non inviate denaro!











In allegato il decalogo