Alghero: nuove disposizioni per il porta e porta e l'Ecocentro





1. se serviti dal "porta a porta" (Alghero, Fertilia, Maristella a Nucleo San Giuliano): rispettare il conferimento fuori dal proprio domicilio utilizzando gli appositi mastelli;

Per chi ancora non è fornito di mastelli mandare una mail a per richiedere il kit: ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it





2. per gli abitanti dell'agro serviti dal sistema stradale con cassonetti: conferire i rifiuti nelle oasi dell'agro evitando assembramenti.





3. ridurre al minimo gli accessi presso l'Ecocentro comunale, rimandando i conferimenti non urgenti e necessari.





4. eventuali occupanti di "seconde case" sprovvisti del kit di mastelli contatti urgentemente l'ufficio preposto tramite mail ambiente.ecologia@comune.alghero.ss.it









5. eventuali conferimenti extra rispetto al servizio "porta a porta" potranno essere effettuati presso l'isola di Viale Europa solo ed esclusivamente in caso di estrema necessità.

I cittadini sono invitati a seguire determinate azioni in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, soprattutto in relazione agli eventuali occupanti di seconde case.