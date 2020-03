Alghero: sanificazione locali di alcuni uffici pubblici - Siti archeologici in quarantena

TORRE DI PORTA TERRA > chiusura fino al 3 aprile 2020 incluso. Si comunica inoltre che saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 incluso i seguenti presidi culturali, archeologici e naturalistici: Museo archeologico della città;Museo del Corallo;Villaggio di Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju e Santu Pedru;Teatro Civico;Torre di Porta Terra;Grotta di Nettuno. Sono inoltre sospese tutte le attività programmate nella Sala Conferenze de Lo Quarter. INFOALGHERO SANTA MARIA LA PALMA > via Sila 39 accesso consentito nei giorni lunedì -martedì- giovedì-venerdì dalle 9 alle 13; ricevimento di una persona alla volta mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; si consiglia di prediligere la comunicazione con gli uffici tramite il numero telefonico 0799978689 o la mail smlpalma@fondazionealghero.it. INFOALGHERO FERTILIA > via Pola accesso consentito nei giorni lunedì -mercoledì - giovedì-venerdì dalle 9 alle 13; ricevimento di una persona alla volta mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; si consiglia di prediligere la comunicazione con gli uffici tramite il numero telefonico 0799978510 o la mail fertilia@fondazionealghero.it. INFOALGHERO > ex Casa del Caffè via Cagliari 2 accesso consentito da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; ricevimento di due persone alla volta mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; si consiglia di prediligere la comunicazione con gli uffici tramite il numero telefonico 079979054 (sequenza 1 – 1 – 1 o 1 – 1 – 2) o la mail Infotourist@alghero-turismo.it. FONDAZIONE ALGHERO > Complesso de Lo Quarter accesso ridotto e limitato dalle ore 10 alle ore 12, da lunedì a venerdì, previa richiesta effettuata telefonicamente al numero 079/979054 (sequenza da digitare 1 – 2 – 2); ricevimento di una persona alla volta, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; per limitare al massimo l’accesso degli utenti e dei cittadini, osservando così le disposizioni dei Dpcm già citati, si consiglia di prediligere la comunicazione con gli uffici tramite il numero telefonico 079979054 (sequenza 1 – 2 – 2) o le mail info@fondazionealghero.it - presidente@fondazionealghero.it - fondazionealghero@informapec.it;

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm 8 e 9 marzo 2020, la Fondazione Alghero comunica che i propri uffici nel complesso di Lo Quarter di largo San Francesco, quelli di InfoAlghero nell’ex Casa del Caffè in via Cagliari 2, a Fertilia in via Pola e a Santa Maria La Palma in via Sila 39, nonché la Torre di Porta Terra, saranno chiusi al pubblico nella giornata di domani – 11 marzo 2020 – per consentire le operazioni di sanificazione dei locali. Con la sola eccezione della Torre di Porta Terra, gli uffici riapriranno regolarmente il 12 marzo 2020. L’accesso al pubblico sarà consentito con le seguenti modalità: