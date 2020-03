Occupazione nel Nord Sardegna: ci sono oltre un centinaio di opportunità

ALGHERO E SANTA TERESA DI GALLURA. 2 commessi di negozio. Un’azienda cerca per Alghero e Santa Teresa di Gallura 2 commessi di negozio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.





CASTELSARDO. 5 assistenti bagnanti.Un’azienda cerca per Castelsardo 5 assistenti bagnanti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.





PORTO TORRES E OLBIA. 20 conducenti di autocarro.Un’azienda cerca per Porto Torres e Olbia 20 conducenti di autocarro. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.





TEMPIO PAUSANIA. Pasticciere.Un’azienda cerca per Tempio Pausania un pasticciere. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.





BADESI. Varie figure per stagione estiva.Un’azienda cerca per Badesi varie figure professionali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.





BADESI. 10 assistenti bagnanti, 20 baristi, 50 aiuto cameriere e 40 camerieri di sala.Un’azienda di Badesi cerca varie figure professionali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tempio Pausania o al proprio CPI di iscrizione.





CASTELSARDO. Addetto mansioni di segreteria.Un’azienda di Castelsardo cerca un addetto alle mansioni di segreteria. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Castelsardo o al proprio CPI di iscrizione.





OLBIA. Operatore sociosanitario.Un’azienda di Olbia cerca un operatore sociosanitario. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.





SASSARI. Tirocinante elettricista di distribuzione e tirocinante disegnatore di impianti elettrici.Un’azienda di Sassari cerca un tirocinante elettricista di distribuzione e tirocinante disegnatore di impianti elettrici. Si un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.





OLBIA. 5 autisti patente C.Un’azienda di Olbia cerca 5 autisti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.







OLBIA. Operaio addetto all’officina.Un’azienda di Olbia cerca un operaio generico addetto all’officina iscritto alle liste della 68 nei CPI di Olbia e Tempio, articolo 1 (disabili). Si offre un contratto a tempo determinato per 6 mesi, tempo parziale 21 ore settimanali. Domande dal dal 5 al 16 marzo. Info nei CPI di Olbia, Tempio e nella sede staccata di Palau





La candidatura può essere inoltrata sul portale Borsa Lavoro www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro per l’impiego di Olbia o al proprio CPI di iscrizione. Info: 070.7593208 |340.2275801 ARZACHENA (località Abbiadori). Giardiniere.Un’azienda di Arzachena cerca un giardiniere manutentore iscritto alle liste della 68 nei CPI di Olbia e Tempio articolo 1 (disabili). Si offre un contratto a tempo determinato per 7 mesi, tempo pieno, 40 ore settimanali. Domande dal dal 2 al 12 marzo. Info nei CPI di Olbia, Tempio e nella sede staccata di Palau.

Svolgendo un compito indubbiamente prezioso sul fronte della occupazione, la direzione generale dell’Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro , informa di una serie di opportunità lavorative che interessano in particolare tutto il Nord Sardegna. Si tratta di opportunità di lavoro quasi tutte a tempo determinato che comunque possono rappresentare un riferimento per tanti giovani e, magari, aporire le porte per una sistemazione lavorativa più stabile. Riportiamo di seguito tutte le indicazioni giunte dall'Aspal.