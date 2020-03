Alghero: tesseramento dell'Associazione Nazionale Partigiani

L’iniziativa sarà così articolata: intervento di apertura del presidente; relazione del professor Aldo Borghesi, presidente dell’I.S.T.A.S.A.C. (L'Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'Età contemporanea nella Sardegna Centrale) e docente a contratto di Storia Contemporanea all’Università di Sassari, sul tema: “I Partigiani di Alghero nella lotta di liberazione dal nazifascismo” e tesseramento.

Il 6 marzo 2020, alle ore 18.00, nella sede dell’Obra Cultural in Via Arduino 44, messa cortesemente a disposizione dal presidente Pino Tilocca, sarà avviata la campagna di tesseramento per l’annualità 2020.