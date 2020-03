Porto Torres: rinnovi per la Legge 20





La modulistica è scaricabile dalla home page del sito web comunale, sezione “Avvisi e scadenze”, ma è disponibile anche presso gli uffici di via delle Vigne, 5. Per quanto riguarda le nuove istanze, i cittadini interessati in possesso dei requisiti possono presentare richiesta presso i servizi sociali comunali, previo appuntamento con l'assistente sociale.









Per quanto concerne i rinnovi, al fine di garantire la continuità del sussidio, gli interessati devono consegnare la documentazione entro le ore 12 del 30 aprile 2020. È eventualmente possibile fissare un appuntamento, per chiarimenti e informazioni, con gli operatori che sono a disposizione presso la sede di via delle Vigne o al telefono, al numero 079 5008550.

Gli Uffici delle Politiche sociali comunicano che gli utenti in possesso dei requisiti per beneficiare dei sussidi di cui alla L.R. 20/97 possono presentare istanza di rinnovo o di nuova attivazione per l’annualità 2020 all’ufficio protocollo del Comune di Porto Torres.