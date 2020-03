Nuovi locali per il centro per l'impiego









Parteciperanno all’inaugurazione l’assessore regionale del Lavoro, Formazione e Cooperazione sociale, Alessandra Zedda, e il direttore generale dell’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, alla presenza del sindaco di Quartu, Stefano Delunas

Lunedì 2 marzo, alle 9.30, in Via Orrù, località “Sa Serrixedda Pirastu”, si terrà la cerimonia di consegna dei nuovi locali del Centro per l’impiego dell’area metropolitana di Quartu.