Entro il 31 marzo 2020 le domande di autorizzazione per i nuovi impianti viticoli

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura comunica che Agea, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, ha reso disponibile sul portale Sian le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli. La presentazione delle domande deve essere fatta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali online utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul Siancome utente qualificato o tramite il Caa o il libero professionista entro il 31 marzo 2020 sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.





Le domande possono essere presentate per una superficie fino a un massimo di 7 ettari. Il richiedente può presentare una sola domanda nella quale indicare una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento. In particolare deve essere specificata la dimensione richiesta e la regione nella quale si intende localizzare le superfici.