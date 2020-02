Sassari: chiude il centro di riuso

Il centro di riuso del Comune di Sassari è un'area realizzata come punto di raccolta di oggetti e arredi che possono essere ancora utilizzati, ma soprattutto un progetto a valenza sociale, che coniuga amore per l'ambiente e per il prossimo.









Il Centro del Riuso riprenderà la piena operatività appena sarà affidata la nuova gestione.

Sono in corso le procedure per l'affidamento della gestione del centro di riuso. Per questo, per motivi organizzativi, non saranno temporaneamente accettati nuovi beni e saranno gestite soltanto pratiche di affidamento dei beni già avviate.