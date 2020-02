Alghero: test gratuiti per l'udito









La visita si svolgerà al mattino dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19,30. Analoga iniziativa è in programma per il 28 di maggio.

Il prossimo 12 di marzo, in occasione di una giornata dedicata ai problemi dell'udito, nella Farmacia Fois in via Diez ad Alghero sarà possibile sottoporsi, a titolo completamente gratuito, a una serie di test riguardanti uno dei sensi tra i più importanti nella vita quotidiana.