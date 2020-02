Sassari: scadono i termini per le borse di studio









Tutte le informazioni sono pubblicate su http://iostudio.pubblica.istruzione.it, nella sezione Borse di Studio 18_19 Iostudio borse di studio.

Borse di studio. Gli studenti delle scuole superiori beneficiari della borsa di studio nazionale 18/19, che non hanno ancora provveduto a incassare il contributo, hanno tempo fino al 29 febbraio per incassare il proprio “bonifico domiciliato”, in qualsiasi ufficio postale.